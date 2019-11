/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Ouverture officielle du restaurant A&W à YQB/

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et les franchisés A&W, Mme Charlotte Legault et M. Alain Saba, invitent les représentants des médias à prendre part à l'ouverture officielle du restaurant A&W à YQB.

Date : Lundi 4 novembre 2019



Horaire : 11 h 15 à 12 h 30



Lieu : Siège social

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

505, rue principale

Québec (Québec)

G2G 0J4

Veuillez confirmer votre présence ou celle de votre personnel désigné par courriel à llapierre@yqb.ca avant le lundi 4 novembre, à 10 h.

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Laurianne Lapierre, Conseillère, communications et relations médias, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418 640-2700, poste 2624, Courriel : llapierre@yqb.ca

Related Links

www.aeroportdequebec.com