/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociations à la Sépaq - Le personnel de la Sépaq manifeste son impatience/

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une manifestation, ce jeudi 28 novembre à midi devant le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) à Québec. Les travailleuses et les travailleurs de la Sépaq sont attendus pour cette manifestation, la première menant à une escalade de moyens de pression si le gouvernement Legault continue de prendre son temps pour délivrer les mandats nécessaires pour faire avancer la négociation.

La convention collective pour quelque 2 500 travailleuses et travailleurs de la Sépaq est échue depuis bientôt un an, soit le 31 décembre 2023. Les points en litige concernent notamment l'augmentation du revenu disponible; la flexibilité de gestion; la mobilité du personnel et la rétention de celui-ci. Les manifestants reprochent aussi au Conseil du trésor sa lenteur à verser la prime de rétention pour la période hivernale.

Les établissements de la Sépaq en négociation sont : les parcs nationaux, les réserves fauniques, le Manoir Montmorency et le Parc de la Chute-Montmorency, le siège social, les campings, les centres touristiques, le Gite du Mont-Albert, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs et l'Auberge de Port-Menier ainsi que l'Aquarium du Québec.

Manifestation du SFPQ Date : Jeudi 28 novembre 2024 Lieu : 875 Grande Allée E, Québec Heure : 12 h 00

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]