/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mission économique du ministre Pierre Fitzgibbon à Toronto/

QUÉBEC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, sera en mission économique à Toronto, en Ontario, le mardi 2 juillet 2019.

Le ministre Fitzgibbon aura l'occasion de s'entretenir avec le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, M. Vic Fedeli, afin de présenter les grandes priorités économiques du Québec et d'intensifier les collaborations déjà existantes avec l'Ontario. Il prendra également la parole à l'occasion d'un événement organisé par la Chambre de commerce de Toronto afin de susciter notamment l'intérêt des entreprises ontariennes pour des projets d'investissement au Québec.

Par ailleurs, le ministre participera à une table ronde qui réunira, au Centre ontarien des investissements et du commerce, de nombreux représentants des communautés d'affaires du Québec et de l'Ontario afin d'échanger sur l'importance de faciliter le commerce interprovincial et de renforcer la coopération économique entre les deux provinces.

De plus, une rencontre avec les dirigeants de la Bourse de Toronto ainsi qu'une participation à l'ouverture de la bourse sont prévues, et des discussions avec des représentants d'entreprises privées viseront à promouvoir l'environnement d'affaires avantageux du Québec, et ce, dans une perspective de développement commercial.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710