/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Les Forains annonceront un nouvel évènement culturel pour la ville d'Ottawa/ English
Nouvelles fournies parLes Forains
07 oct, 2025, 07:37 ET
OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les Forains vous invitent à une conférence de presse qui se tiendra à Ottawa pour une annonce d'envergure qui marquera la vie culturelle et festive de la ville!
En présence de:
- Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa
- Catherine Callary, vice-présidente au développement des destinations de Tourisme Ottawa
- Melanie Anderson, directrice générale et Directrice exécutive par intérim de l'Autorité du district du marché By
- Mathieu Grondin, commissaire de la vie nocturne d'Ottawa
- José Bertrand, directeur général de l'événement
Date : Mardi 7 octobre 2025
Heure : 11h
Lieu : 61 George street, dans le Marché By (Devant l'horloge, sur la plaza)
Cet événement, dont la première édition aura lieu en 2026, aspire à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la population et les visiteurs.
Pour célébrer cette annonce et donner un avant-goût de la fête, la population d'Ottawa et des environs est invitée à une performance spectaculaire et gratuite le vendredi 17 octobre à 20 h 30, sur la rue York, avec la spectaculaire parade aérienne Mobile Homme, de la compagnie Transe Express. Les spectacles de Transe Express ont séduit les publics de 74 pays, sur les 5 continents.
SOURCE Les Forains
Relations de presse et RSVP : Geneviève Harvey, Rugicomm, [email protected], 514-927-1525
Partager cet article