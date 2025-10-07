OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les Forains vous invitent à une conférence de presse qui se tiendra à Ottawa pour une annonce d'envergure qui marquera la vie culturelle et festive de la ville!

En présence de:

Mark Sutcliffe , maire d'Ottawa

, maire d'Ottawa Catherine Callary , vice-présidente au développement des destinations de Tourisme Ottawa

, vice-présidente au développement des destinations de Tourisme Ottawa Melanie Anderson, directrice générale et Directrice exécutive par intérim de l'Autorité du district du marché By

directrice générale et Directrice exécutive par intérim de l'Autorité du district du marché By Mathieu Grondin , commissaire de la vie nocturne d'Ottawa

, commissaire de la vie nocturne d'Ottawa José Bertrand, directeur général de l'événement

Date : Mardi 7 octobre 2025

Heure : 11h

Lieu : 61 George street, dans le Marché By (Devant l'horloge, sur la plaza)

Cet événement, dont la première édition aura lieu en 2026, aspire à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la population et les visiteurs.

Pour célébrer cette annonce et donner un avant-goût de la fête, la population d'Ottawa et des environs est invitée à une performance spectaculaire et gratuite le vendredi 17 octobre à 20 h 30, sur la rue York, avec la spectaculaire parade aérienne Mobile Homme, de la compagnie Transe Express. Les spectacles de Transe Express ont séduit les publics de 74 pays, sur les 5 continents.

SOURCE Les Forains

