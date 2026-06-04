/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement du livre Quelque chose comme une grande équipe - PROJET ÉQUIPE NATIONALE CONVIE LES MÉDIAS À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE SUR L'AVENIR DU HOCKEY QUÉBÉCOIS/

BOISBRIAND, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Projet Équipe Nationale invite les représentantes et représentants des médias au lancement du livre Quelque chose comme une grande équipe - Pour prendre notre sport national au sérieux, un essai signé par Guillaume Ringuette et Tristan Fortin qui propose une réflexion ambitieuse, documentée et actuelle sur l'avenir du hockey québécois et la création éventuelle d'une Équipe nationale du Québec.

L'ouvrage, publié chez Les Éditions du Québécois, aborde notamment les enjeux liés au développement des joueurs et joueuses, à l'accessibilité du hockey, à la gouvernance sportive, à la place du Québec dans les structures canadiennes et à la possibilité de doter le Québec de ses propres équipes nationales de hockey.

La conférence de presse permettra aux auteurs de présenter les grandes lignes de leur démarche et les principales propositions contenues dans le livre. Un représentant de la maison d'édition prendra également la parole.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi :

Conférence de presse sur le livre Quelque chose comme une grande équipe - Pour prendre notre sport national au sérieux

Qui :

Guillaume Ringuette et Tristan Fortin, auteurs et Pierre-Luc Bégin de Les Éditions du Québécois

Quand :

Le jeudi 4 juin 2026, à 11 h

Les entrevues individuelles suivront la conférence de presse formelle.

Où :

Centre d'excellence Sports Rousseau

1-3600, boulevard de la Grande-Allée, Ville de Boisbriand

SOURCE Projet Équipe Nationale

Renseignements et confirmations : André Bouthillier, 514 895-0127, [email protected]