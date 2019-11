/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement-bénéfice - L'état du Québec 2020/

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister au lancement-bénéfice de L'état du Québec 2020, l'ouvrage phare de l'Institut du Nouveau Monde (INM).

En présence de Francis Huot, directeur de l'ouvrage, et de Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM, des dizaines d'auteurs et autrices, ce lancement-bénéfice a pour but de rassembler les citoyennes, les citoyens et des gens du milieu de la recherche, des affaires, de la société civile et des médias lors de cet événement festif.

La ministre de la Justice du Québec, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, madame Sonia LeBel, sera également présente et prononcera une allocution.

Date : Le vendredi 8 novembre 2019



Heure : 17h30



Endroit: Maison des régions

500, rue Saint-Jacques

Montréal, QC, H2Y 0A2

Accréditation médias obligatoire: Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Yentl Béliard-Joseph à l'adresse courriel suivante : yentl.beliard-joseph@inm.qc.ca

L'état du Québec et l'INM - www.inm.qc.ca/edq2020

L'ouvrage phare de l'INM - une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique - propose 20 clés pour comprendre les enjeux actuels du Québec, en librairie et sur le web. L'état du Québec 2020 est la 24e édition de cette inestimable publication.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Renseignements: Personne-ressource : Yentl Béliard-Joseph, Chargée de communication et de relations de presse, yentl.beliard-joseph@inm.qc.ca, 514 934-5999, poste 270, 514 946-2572

