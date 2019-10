/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La Palestine s'invite au débat des chefs/

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Jeudi soir, les chefs des partis politiques débattront entres autres de questions internationales. La Palestine doit y occuper une place importante.

Conférence de presse

Jeudi 10 octobre 2019, 11h00

Centre St-Pierre

1212 Panet salle 105

Montréal

La communauté internationale a abandonné le peuple palestinien depuis des décennies. Israël applique, en toute impunité, des politiques d'appropriation systématique du territoire palestinien par l'occupation, la colonisation, l'annexion de Jérusalem-est, le mur de séparation, le blocus de Gaza, les pratiques d'apartheid. Ce sont des politiques qui violent en permanence le droit international.

Le Canada participe de cette dépossession. Malgré sa politique officielle qui appuie les résolutions de l'ONU dont entre autres « la création d'un État palestinien souverain, indépendant, viable, démocratique et doté d'un territoire d'un seul tenant », les gouvernements canadiens successifs ont pratiqué une politique extérieure biaisée en faveur d'Israël au détriment du peuple palestinien. En témoignent les votes répétés du Canada à l'ONU aux côtés des USA et d'Israël contre les résolutions appelant au respect des droits individuels et collectifs des Palestinien.ne.s. En témoigne le refus d'appliquer la décision de la Cour fédérale de justice qui estime « faux, trompeur et mensonger » d'étiqueter « produits d'Israël » les produits fabriqués dans les colonies illégales installées en territoire palestinien. En témoigne la motion votée par le Parlement canadien en février 2015 contre le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions, un mouvement citoyen non partisan qualifié faussement d'antisémite alors qu'il appelle simplement et pacifiquement à la fin de l'occupation, de la colonisation, et au respect du droit de retour des Palestiniens (selon la résolution 194 des Nations unies du 11 décembre 1948).

Lors de la conférence de presse, des représentant.e.s de la société civile québécoise poseront des questions aux chefs des partis politiques et à tous les candidat.e.s. Qu'attendre d'un futur Parlement canadien ? Que promettre au peuple palestinien ? Encore des paroles ou des actions concrètes telles de véritables sanctions pour forcer Israël à respecter le droit international ?

Pancartes et dépliants sur place

BDS-QUEBEC participe dans les élections fédérales en tant que Tiers Parti

