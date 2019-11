/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La gestion des actifs municipaux à l'heure des changements climatiques/

QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les changements climatiques génèrent des impacts significatifs sur la gestion des actifs municipaux. C'est pourquoi la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), tiendra un séminaire sur cet enjeu majeur.

M. Jonathan Lapierre, 2e vice-président de la FQM, maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime, prononcera l'allocution d'ouverture du Séminaire sur la gestion des actifs municipaux à l'heure des changements climatiques.

À titre de président du comité des changements climatiques de la FQM, M. Lapierre, de même que les conférenciers et experts présents, seront disponibles pour des entrevues.

On peut consulter le programme de l'événement à https://bit.ly/2NDNg0T.



Séminaire sur la gestion des actifs municipaux de la FQM



Date Les jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019 Heure 8 h 30 à 17 h - jeudi

8 h 30 à 12 h - vendredi Lieu Delta Québec

690, boulevard René-Lévesque Est (Québec)

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

