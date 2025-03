/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum stratégique convertgence/

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique convertgence. Cet événement est déployé dans le cadre de l'initiative codéveloppée avec BMO visant à offrir une aide à la transition pour des entreprises durables.

Ce forum rassemblera des personnalités influentes des milieux économique, politique et institutionnel qui échangeront sur les défis actuels et les solutions permettant d'aider les entreprises à transformer durablement leurs modèles d'affaires.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, sera présent pour échanger avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre.

Date : Vendredi 21 mars 2025 Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 8 h à 12 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation sous embargo,

veuillez communiquer avec Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques

et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Invités (en ordre alphabétique) :

Raymond Bachand, conseiller stratégique,

Norton Rose Fulbright Grégoire Baillargeon, président

BMO Groupe financier, Québec

Vice-président du conseil

BMO Marchés des capitaux

Vice-président, Institut pour le climat de BMO



Yannick Beaudoin, président et chef de la

direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance

du Canada, Investissements PSP Patrick Beauger, vice-président, Stratégie,

Développement et Marketing, Veolia North

America, Canada



Gladys Caron, première vice-présidente,

Stratégies et communications externes

Investissement Québec David Carrier, fondateur

AvecPlaisirs Chefs Traiteurs



Daniel Charron, vice-président, Engagement,

durabilité et affaires publiques, Fondaction Stéphane Chayer, conseiller stratégique du

PrésidentPLAN/NET-ZÉRØ,Université Concordia Jerome Conraud, vice-président adjoint,

Stratégie et gouvernance, planification

aéroportuaire, Aéroports de Montréal Isabelle Côté-Dubé, présidente et cheffe de la

direction, Écotech Québec



Dominique Dodier, directrice générale,

EnviroCompétences Sarah V. Doyon, directrice générale, Partenariat

Climat Montréal



Olivier Dufresne, Exterra Carbon Solutions Alain Fortin, premier vice-président

Intact Assurance, Québec



Josyane Fortin, directrice principale - Offres

énergétiques à la clientèle et tarification, Hydro-

Québec Emmanuelle Géhin, présidente-directrice

générale, Recyc-Québec



Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de

l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant

du Québec Olivier Joyal, vice-président exécutif, Programme

client, Leader ESG et Leader régional, Québec,

WSP Canada



Nicolas Lacroix, directeur, projets énergie,

Equans Services Sasha Luccioni, responsable IA et climat,

Hugging Face



Karel Mayrand, président-directeur général,

Fondation du Grand Montréal Michel Méthot, vice-président principal, Projets et

Opérations, SOFIAC



Catherine Simard, première directrice,

Investissement durable, CDPQ Hamza Taoufik, conseiller en développement

durable, Fairmont Le Reine Elizabeth



Mathieu Tessier, vice-président, Relations avec

la clientèle et innovation,

Sun Life Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive,

Québec, Énergir

Programme : Bloc 1 : Accélérer sa transition en période d'incertitude Bloc 2 : Faire de la transition un levier de croissance en entreprise Bloc 3 : Transformations internes : des solutions à portée de main pour un futur durable

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

