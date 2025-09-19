À surveiller : Les 22 et 23 septembre, Montréal devient le carrefour mondial de l'innovation financière

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Finance Montréal, qui célèbre cette année ses 15 ans au service de l'écosystème financier, est fière de convier les représentants des médias à la 12e édition du Forum Fintech Canada, le plus grand rendez-vous fintech au pays. Celui-ci se déroulera les 22 et 23 septembre prochains au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal. L'évènement sera ponctué par le souper annuel, qui réunira des dirigeants de premier plan, et auquel les représentants des médias sont cordialement invités.

Présenté par Portage, sous la présidence d'honneur de Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard, le Forum est le plus grand rassemblement fintech au Canada. Chaque année, plus de 1 400 leaders de l'industrie, startups, investisseurs, institutions financières, chercheurs et décideurs publics se rassemblent pour échanger et découvrir les innovations qui redéfinissent la finance mondiale.

Un laboratoire d'idées et d'innovations

Le Forum 2025 mettra en lumière les bouleversements qui redessinent la finance à l'échelle mondiale :

Jour 1 (8h à 21h) - Finance ouverte et intégrée : plateformisation des services financiers, paiements transfrontaliers, super applications et ESG appliqué à la finance durable. Souper annuel : 19 h - 21 h

plateformisation des services financiers, paiements transfrontaliers, super applications et ESG appliqué à la finance durable. Jour 2 (8h à 19h) - IA et infrastructure d'entreprise : adoption sécurisée du GenAI, cybersécurité et conformité, prévention de la criminalité financière par l'IA, avenir du travail en IA, sans oublier le ElleFintech Demo Day, vitrine unique de startups dirigées par des femmes. Cocktail de clôture : 17 h - 19 h

adoption sécurisée du GenAI, cybersécurité et conformité, prévention de la criminalité financière par l'IA, avenir du travail en IA, sans oublier le ElleFintech Demo Day, vitrine unique de startups dirigées par des femmes.

Une demi-journée pour explorer l'avenir de la finance durable à l'ère de l'intelligence artificielle

Une nouveauté cette année : trois ateliers pratiques et stratégiques dédiés aux usages responsables de l'IA en finance seront présentés en marge du Forum. Des expert.e.s viendront partager des cas concrets, des approches stratégiques et des perspectives de recherche afin d'éclairer la communauté financière sur :

les occasions d'affaires liées aux technologies émergentes ;

les pratiques exemplaires en matière de gouvernance et d'éthique ;

les défis ESG soulevés par l'IA.

L'inscription sur le site du Forum Fintech est obligatoire, mais ces ateliers gratuits sont ouverts à toute la communauté financière.

Un moment fort : le souper annuel

Le souper annuel du Forum Fintech Canada se tiendra le 22 septembre de 19 h à 21 h et réunira des dirigeants de premier plan autour des grandes tendances de transformation du secteur. Cette année, il mettra en vedette une conversation exclusive entre Jessica Tan (Sun Life Canada), Laurent Ferreira (Banque Nationale du Canada) et Paul Desmarais III (Sagard). Une table réservée aux médias sera aménagée.

Plusieurs annonces attendues

En plus d'une programmation de haut calibre (conférences, panels, démonstrations de startups), quelques annonces seront faites en primeur lors du Forum :

Lancement d'une nouvelle plateforme d'intelligence économique alimentée par l'IA par Fathom4Sight.

Lancement d'un nouveau SaaS ( software as a service ) qui permet aux organisations de réduire leurs coûts infonuagiques, par Unicorne.

) qui permet aux organisations de réduire leurs coûts infonuagiques, par Unicorne. D'autres annonces de partenaires et entreprises seront confirmées sous peu.

Quoi : Forum Fintech Canada -- Explorer la prochaine ère d'innovation financière



Quand : Les 22 (8h à 21h) et 23 (8h à 19h) septembre 2025



Où : Hôtel Le Reine Elizabeth - 900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal



Qui :



• Laurent Ferreira, président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

• Jessica Tan, présidente, Sun Life Canada

• Shelby Austin, cofondatrice et cheffe de la direction, Arteria AI

• Armando Benitez, chef des données et des analyses et chef, IA, BMO Marchés des capitaux

• Jean-François Courville, président, Québec, Banque Scotia

• Daniel Eberhard, fondateur et chef de la direction, KOHO

• Julie Lévesque, première vice-présidente à la direction - Technologie et Opérations, Banque Nationale du Canada

• Surinderjit Kaur (Jeet), Fondatrice et cheffe de la direction, Fathom4Sight

• Michael Linford, chef des opérations, Affirm

• Michael Pelosi, responsable Canada, Cohere

• Parinaz Sobhani, directrice générale et responsable de l'IA, Sagard

• Patrick Surry, scientifique en chef des données, Hopper

• Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction, Groupe Nesto

• … et plusieurs autres leaders visionnaires de la finance et de la technologie.

Pour découvrir l'ensemble des conférenciers et la programmation : Accueil Forum Fintech Canada

Pour confirmer votre présence à l'une des conférences et pour toute demande d'entrevue, veuillez communiquer avec : [email protected]