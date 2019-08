/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Le ministre Charette donne le coup d'envoi de la tournée de consultation des régions à Saint-Jérôme/

QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, informe les représentants des médias qu'il présidera un atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux des régions des Laurentides, de Lanaudière et de Laval. Il s'agira de la première rencontre de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

La ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, participera également à l'activité.

Les représentants des médias pourront assister à l'atelier de travail à titre d'observateurs. Ils pourront prendre des images lors des allocutions d'ouverture et de clôture de la rencontre. L'activité sera suivie d'un point de presse.

Date : Le mardi 27 août 2019



Heures : 8 h - Allocution d'ouverture





12 h 10 - Point de presse



Lieu : Best Western Saint-Jérôme

Salle Saint-Antoine

420, boulevard Monseigneur-Dubois

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3L8

