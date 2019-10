/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Consultation des partenaires nationaux - Lutte contre l'intimidation/

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants des médias à assister aux allocutions d'ouverture et de clôture de la journée de consultation des partenaires nationaux relative à la lutte contre l'intimidation. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre déléguée à l'Éducation et à la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, de l'adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance.

À noter que la députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, de la députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille, Mme Christine Labrie, ainsi que de la députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille, Mme Véronique Hivon, seront également présentes.

DATE : 22 octobre



HEURES : 8 h 30 : Ouverture et allocutions

17 h : Allocutions de clôture



LIEU : Hôtel Delta Québec

Salle Duquesne

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5A8

