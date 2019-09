/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Présentation de la vision gouvernementale du secteur forestier par le ministre des Forêts, de la Faune et des parcs, M. Pierre Dufour/

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera la vision gouvernementale du secteur forestier.

Date : Le 30 septembre 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Manège militaire de Québec

Foyer Eugène-Étienne-Taché

805, avenue Wilfrid-Laurier

Québec (Québec) G1R 2L3

Source :

Vincent Bolduc

Adjoint principal aux communications

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue

et du Nord-du-Québec

Tél. : 418 473-1966

Courriel : vincent.bolduc@mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

