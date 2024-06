/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse : Inauguration de La Maison ᐊᓐᓇᒋᐊᕐᕕᒃ/Annagiarvik/

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Projets Autochtones du Québec (PAQ) inaugurera officiellement La Maison ᐊᓐᓇᒋᐊᕐᕕᒃ/Annagiarvik, un nouveau programme de logements de transition pour 14 individus autochtones, pour une durée allant jusqu'à 5 ans, qui travaillent activement sur des plans de sobriété. Située à Milton Parc, cette maison offrira des baux d'une durée maximale de 5 ans, avec un soutien d'intervention et des programmes. Il est attendu que 50 % de tous les résidents soient Inuits.

Mme Shirley Dorismond députée de Marie-Victorin - CAQ

Robert Beaudry , Membre du comité exécutif - responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance, Membre du conseil d'agglomération, Conseiller de la Ville

Leilani Shaw , Directrice générale de le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal

Date: Mercredi, 12 juin 2024 Heuree: Conférence de presse commencera à 15h30 Adresse: 3702 Ste. Famille, Montréal

Pour vous inscrire, contactez [email protected] avec votre nom et votre média avant 8h00 le mercredi 12 juin 2024.

Contexte:

PAQ est la plus grande organisation communautaire au service des peuples autochtones à Montréal. Au cours de la dernière année, PAQ a servi 910 personnes uniques grâce à ses refuges d'urgence, ses logements de transition et son logement permanent, La Maison Akhwà :tsire.

Énoncé de mission

PAQ est un organisme autochtone qui accompagne les Premières Nations, les Inuits et les Métis confrontés à la précarité du logement à Tio'tià : ke / Montréal. En utilisant une approche culturellement adaptée et basée sur la responsabilisation et la réduction des méfaits, nous offrons de l'hébergement, des choix de logement et des services qui favorisent la guérison, le bien-être et la communauté. Nous travaillons en partenariat avec d'autres acteurs pour promouvoir les droits à la santé et au logement des peuples autochtones en milieu urbain.

Renseignements: Pour plus d'informations : Sarah Clark, Gestionnaire du marketing et de la collecte de fonds, Projets Autochtones du Québec, [email protected], 438-979-4025