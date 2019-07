/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Forêts publiques - Annonce concernant le nouveau Programme d'investissement pour l'aménagement des forêts (PIAF)/

SACRÉ-COEUR, QC, le 8 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera les nouvelles mesures concernant le Programme d'investissement pour l'aménagement des forêts (PIAF), ancien Programme d'investissement dans les forêts traitées en coupes partielles.

Date : Le 9 juillet 2019



Heure : 9 h



Lieu : Boisaco inc.

648, chemin du Moulin

Sacré-Coeur (Québec) G0T 1Y0

