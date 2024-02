/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant les infrastructures de santé dans la région du Centre-du-Québec/

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, vous invitent à une conférence de presse concernant les infrastructures de santé dans la région du Centre-du-Québec.

Date : Le mardi 6 février 2024



Heure : 12 h 40



Lieu : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Foyer Lafontaine

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone au 418 643-1357 ou à l'adresse : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]