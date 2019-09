­/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Machinex/

PLESSISVILLE, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Machinex ainsi qu'à une visite de leur usine annexée au siège social et du Centre des technologies actuellement en construction.

Date : Le vendredi 6 septembre 2019



Heure : 10 h - Conférence de presse

10 h 30 - Visite des installations

*Le port de souliers fermés est obligatoire pour la visite*



Endroit : Campus Machinex

2138, rue Héon, Plan E, Porte E3

Plessisville (Québec) G6L 3G9

