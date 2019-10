/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant Fortress/

THURSO, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant Fortress.

Date : Le mardi 8 octobre 2019



Heure : 9 h



Endroit : Fortress

451, rue Victoria

Thurso (Québec) J0X 3B0

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Agathe Fradette à l'adresse courriel suivante : agathe.fradette@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Cell. : 418 558-6039; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Related Links

http://www.economie.gouv.qc.ca