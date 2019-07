/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Appui du gouvernement à la mise en valeur des forêts privées/

QUÉBEC, le 8 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un appui aux producteurs forestiers dans leurs activités de mise en valeur des forêts privées.

Date : Le 9 juillet 2019



Heure : 14 h



Lieu : 5020, Route du Petit-Parc

La Baie (Québec) G7B 3P6

