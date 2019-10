/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce concernant le loyer des baux de villégiature/

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce concernant le loyer des baux de villégiature. Il sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.

Date : Le 28 octobre 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Édifice Cain Lamarre

Salle au 5e étage

190, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec)

G7H 1R9

Source :

Claude Potvin

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie

et des Ressources naturelles

Ministre responsable de la région

de la Côte-Nord

Tél. : 418 928-9921

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

