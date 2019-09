/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux - 40 ans d'expertise pour bâtir l'avenir/

LÉVIS, QC et QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, respectivement Mme Caroline Brown et M. Patrick Corriveau, invitent les représentants des médias afin de présenter leur bilan annuel.

Cette année, les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec (DPJ), aussi directeurs provinciaux, souhaitent profiter de la publication de leur 16e bilan annuel pour souligner les 40 ans de la Loi sur la protection de la jeunesse en portant leur regard vers l'avenir.

Simultanément, les DPJ des autres régions du Québec seront en conférence de presse dans leur région respective afin de présenter leur bilan et leur réalité régionale.

Date : Le mercredi 25 septembre 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : CISSS de Chaudière-Appalaches,

1120, boulevard Guillaume-Couture, Salle Guy-Turgeon, Lévis (Québec) G6W 5M6

