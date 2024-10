/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Anxiété, relations humaines ou technologies : le choix d'une carrière mérite d'être exploré/

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à venir rencontrer des milliers de jeunes étudiants et des conseillers en orientation de carrière afin de discuter des enjeux, des besoins et aussi des aspirations qui sont vécus lors de la recherche d'un programme d'étude.

Le Salon national de l'éducation, se tiendra les 17 et 18 octobre au Palais des congrès de Montréal, à la salle 220. Ce salon permettra aux visiteurs d'explorer un large éventail de formations et de carrières, et de prendre des décisions éclairées pour leur avenir.

Avec plus de 120 exposants, de nombreux centres de formation professionnelle seront présents mais aussi des cégeps spécialisés, des universités du Québec et de l'extérieur, des ordres professionnels, des ministères ainsi que des organismes.



Les résultats d'une enquête

Une enquête récente, menée auprès des conseillers scolaires de 120 écoles secondaires de la région de Montréal, révèle que les jeunes s'orientent majoritairement vers des carrières qui impliquent soit l'utilisation des technologies, soit les relations humaines, au détriment des métiers manuels. Cette étude a été réalisée dans le cadre du Salon national de l'éducation, prévu les 17 et 18 octobre au Palais des congrès de Montréal, organisé par L'Événement Carrières, une marque du Groupe Contex.

Interrogés sur les domaines d'études qui attirent le plus les étudiants, 45 % des conseillers ont mentionné les carrières technologiques (comme l'informatique, le génie ou l'intelligence artificielle), tandis que 44 % ont souligné un intérêt pour les professions axées sur les relations humaines (police, soins infirmiers, travail social, etc.). En revanche, seulement 10 % des répondants ont indiqué que leurs étudiants étaient attirés par les métiers manuels, bien que ces derniers soient souvent valorisés et bien rémunérés.

L'anxiété, un enjeu important pour les jeunes

L'étude a également mis en lumière que la recherche d'un programme d'études est source d'anxiété pour une grande majorité des jeunes. En effet, 97 % des conseillers ont confirmé que leurs étudiants ressentent une pression à ce sujet. Pierre Marcoux, président du Groupe Contex, explique : « Notre sondage montre que presque tous les jeunes ressentent une forme d'anxiété lorsqu'ils réfléchissent à leur avenir scolaire. Le Salon national de l'éducation est conçu pour les soutenir en leur offrant un accès direct à des informations et des conseils qui les aideront à s'orienter avec plus de confiance. Nous attendons 10 000 visiteurs, qui repartiront mieux informés et inspirés pour leur futur parcours académique. »

Quand : Jeudi 17 octobre à 11 h

11 h : Occasion photo (Photo Ops) - Milliers de jeunes étudiants

Vue large d'ensemble en plongée 45 degrés lors de l'événement

11 h : Possibilités d'entrevues :

Ces jeunes étudiants seront disponibles pour discuter avec les médias au sujet de leurs préoccupations, défis et aspirations.

Les autorisations écrites des parents ont été obtenues pour filmer, photographier, interviewer et diffuser sur ces jeunes mineurs.

Elly Angers

Lancelot Angers

Estéban Lovo-Migneault

Olivier Côté

Samuel Morin

Joël Chavarez

Zachary Mercure

Mathias Veas





Lancelot Angers Estéban Lovo-Migneault Olivier Côté Joël Chavarez Zachary Mercure Pierre Marcoux, président du Groupe Contex, organisateur du Salon national de l'éducation;

Plus de 120 exposants;

Où :

Le Salon national de l'éducation, se tiendra les 17 et 18 octobre au Palais des congrès de Montréal.

Salle 220, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

Pour plus d'informations, consultez : www.salonnationaleducation.com.

À propos du Salon National de l'Éducation

Pour sa 28eme édition l'organisateur du Salon National de l'Éducation passe le flambeau à L'Événement Carrières du Groupe Contex pour son organisation. Présenté pour la première fois au Palais des congrès de Montréal. Cet événement vise à fournir aux jeunes et à leurs parents des informations complètes et actuelles sur les options de formation et de carrière. Notre mission est d'aider les étudiants à faire des choix éclairés pour leur avenir.

À propos de L'Événement Carrières du Groupe Contex

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons.

L'Événement Carrières a également organisé le salon virtuel de l'étudiant en 2020 et 2021.

L'Événement Carrières fait désormais partie du Groupe Contex depuis 2022.

SOURCE Salon national de l’éducation

Renseignements ou pour planifier des entrevues : Simon Falardeau, Cell: 514-755-5831, [email protected]