/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant les résidences privées pour aînés/

QUÉBEC, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, procéderont à une annonce concernant les résidences privées pour aînés. Les ministres seront accompagnées de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, madame Geneviève Guilbault.

DATE : Le mercredi 10 juillet 2019



HEURE : 10 h 00



LIEU : Salle Oasis

Résidence Les Jardins Saint-Sacrementé

1300 Rue Garnier

Québec, (Québec) G1S 4Y1

