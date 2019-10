/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant le soutien aux proches aidants et aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer/

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité social et ministre responsable de la région de la Mauricie, monsieur Jean Boulet, procéderont à une annonce concernant le soutien aux proches aidants et aux personnes atteintes d'Alzheimer pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

DATE : Le jeudi 10 octobre 2019



HEURE : 14 h 30



LIEU : Salle à manger

Maison Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer

1765, boul. Saint-Louis

Trois-Rivières, (Québec) G8Z 2N7

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînées et des Proches aidants, 418 456-2756; Caroline d'Astous, Attachée de presse du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 418 803-7563