/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant le soutien à domicile/

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, procéderont à une annonce importante concernant le soutien à domicile.

DATE : Le vendredi 20 septembre 2019



HEURE : 10 h 45



LIEU : Salle 352.A

CLSC de Verdun

400, rue de l'Église

Montréal (Québec) H4G 2M4

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789; Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756; Camille Lambert-Chan, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 558-8329