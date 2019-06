/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions/

SAINT-JÉRÔME, QC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Saint-Jérôme et président du Caucus des Laurentides, M. Youri Chassin, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 27 juin prochain.

Pour l'occasion, il sera accompagné du président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et co-président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Bruno Laroche.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Jeudi 27 juin 2019



Heure : 13 h



Lieu : MRC des Laurentides Salle Ronald-Provost 1255, chemin des Lacs Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2

