/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions/

RIMOUSKI, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 3 juillet prochain.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la mairesse de Rivière-du-Loup et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Sylvie Vignet.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 3 juillet 2019



Heure : 14 h



Lieu : Hôtel de ville Salle du conseil 65, rue de l'Hôtel-de-Ville Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Nathalie Caillouette, Attachée politique et directrice du bureau de comté, Bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 868-0822