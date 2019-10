/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée aux villes de Mont-Joli, Matane et Rimouski/

MONT-JOLI, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, le maire de la Ville de Mont-Joli, M. Martin Soucy, le maire de la Ville de Matane, M. Jérôme Landry, ainsi que le maire de la Ville de Rimouski, M. Marc Parent, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le vendredi 25 octobre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 25 octobre 2019



Heure : 10 h



Lieu : Salle du conseil de Mont-Joli 40, avenue Hôtel-de-Ville

Mont-Joli

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 691-5650