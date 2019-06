/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un investissement concernant la pratique d'activités de plein air dans la région de la Capitale-Nationale/

LAC-DELAGE, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un investissement concernant la pratique d'activités de plein air à Lac-Delage, dans la région de la Capitale-Nationale.

DATE : Le mercredi 26 juin 2019



HEURE : 16 heures



LIEU : Empire 47

26, rue du Pied-des-Pentes

Lac-Delage (Québec) G3C 5A4

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705