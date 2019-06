/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissements pour les écoles de la région de la Chaudière-Appalaches/

MONTMAGNY, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie‑Eve Proulx, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement pour les écoles de la région de la Chaudière-Appalaches.

DATE : Le mercredi 19 juin 2019



HEURE : 14 h 30



LIEU : École primaire Saint-Nicolas

Local anglais/musique (premier étage)

280, avenue Corriveau

Montmagny (Québec) G5V 2M6

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la Ministre déléguée au Développement économique régional, 418 691-5650 - 1 866 680-1884