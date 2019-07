/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissements pour les écoles de la région de la Capitale-Nationale/

QUÉBEC, le 8 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement pour les écoles de la région de la Capitale-Nationale.

DATE : Le mardi 9 juillet 2019



HEURE : 11 heures



LIEU : École secondaire Cardinal-Roy

Salle Raymond-Gervais

50, rue du Cardinal-Maurice-Roy

Québec (Québec) G1K 8S9

