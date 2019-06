/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissement pour une école de la Commission scolaire du Fer/

SEPT-ÎLES, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement pour une école de la Commission scolaire du Fer.

DATE : Le mercredi 19 juin 2019



HEURE : 9 heures



LIEU : École Mgr-Blanche

Gymnase

83, rue Mgr-Blanche

Sept-Îles (Québec) G4R 3G4

