/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une nouvelle façon de réduire concrètement et significativement les gaz à effet de serre par une meilleure gestion de certaines matières résiduelles/

QUÉBEC, le 3 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il procédera à une annonce concernant la modification du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Cette modification réglementaire permettrait d'accélérer la récupération et la valorisation d'une catégorie de produits et de réduire concrètement et significativement les gaz à effet de serre.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné.

Date : Le 4 novembre 2019



Heure : 9 h



Lieu : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3V4

SOURCE : Louis-Julien Dufresne

Attaché de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 INFORMATION : Relations médias

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques