/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le déploiement du programme Agir tôt en Abitibi-Témiscamingue/

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant le déploiement du programme Agir tôt dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, monsieur Pierre Dufour.

DATE : Le mardi 23 juillet 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle Dr Bernard Talbot

Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) de Val-d'Or

975, rue Germain

Val-d'Or (Québec) J9P 7H7

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 561-6814