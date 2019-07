/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'Hôpital de Montmagny/

VAL-D'OR, QC, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de Chaudière-Appalaches, ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, madame Marie-Ève Proulx, fera une annonce concernant l'Hôpital de Montmagny du CISSS de Chaudière-Appalaches, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann.

DATE :

Mercredi 3 juillet 2019





HEURE :

9 h





LIEU :

Hôpital de Montmagny*

Salle des Augustines (niveau 0)

350, boulevard Taché Ouest

Montmagny (Québec)

G5V 3R8







*L'entrée se fait par la porte de la vieille partie et non celle de l'urgence

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789