/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant des institutions muséales de la région de la Mauricie/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant des institutions muséales de la Mauricie.

Date : 25 octobre 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Musée des Ursulines

734, rue des Ursulines

Trois-Rivières (Québec) G9A 5B5

