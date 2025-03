/R E P R I S E -- Invitation à la presse - Découvrez Trouver refuge au Musée de la civilisation/

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ -

INVITATION À LA PRESSE

Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir en primeur

Trouver refuge

Une exposition inspirée de la vie de Mohammed Shofi, conçue et réalisée conjointement avec MÖ FILMS et les artistes Mélanie Carrier, Olivier Higgins et Karine Giboulo.

Mercredi 12 mars 2025 à 10 h 30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

Découvrez, en compagnie des créateurs, l'exposition Trouver refuge qui propose un voyage prenant et humain au cœur de la réalité des Rohingyas. Mohammed Shofi y raconte son récit, de son enfance dans un camp de réfugiés au Bangladesh à son arrivée au Québec, qui fait écho aux millions d'autres personnes qui ont dû fuir pour trouver refuge. Les sons authentiques - sa voix, les bruits du camp et ceux de son quotidien actuel - composent un parcours sonore immersif, issu d'une démarche documentaire des cinéastes Mélanie Carrier et Olivier Higgins. Muni d'un casque d'écoute haute technologie, un véritable tête-à-tête se crée en plongeant dans cette histoire à la fois lumineuse et bouleversante, qui se ressent tout autant qu'elle s'écoute. Au long de l'exposition, les œuvres de Karine Giboulo peuplent le parcours, comme un livre animé dont les images prennent vie sous nos yeux.

Relations de presse :

Québec

Myriam Lefebvre : 418 643-2158 poste 258 ; courriel : [email protected]

Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]

Montréal

Rosemonde Gingras : 514 458-8355 ; courriel : [email protected]

SOURCE Musée de la civilisation