/R E P R I S E -- Information aux médias - La ministre Isabelle Charest procédera à une annonce importante concernant les infrastructures sportives et récréatives/

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage demain après-midi à Montréal pour rencontrer les élus et les partenaires du milieu du loisir et du sport de la région.

La ministre profitera de l'occasion pour annoncer une importante nouvelle au sujet des infrastructures sportives et récréatives. Elle sera accompagnée de Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Elle y invite d'ailleurs les représentantes et les représentants des médias.

DATE : Le vendredi 8 novembre 2019

HEURE : 13 h 30

LIEU : Centre sportif Le Taz

8931, avenue Papineau

Montréal (Qc) H2M 0A5

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705