/R E P R I S E -- Inauguration du nouveau Centre de justice de proximité de Sherbrooke/

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert et le député de Richmond, M. André Bachand inaugureront le nouveau Centre de justice de proximité (CJP) de l'Estrie à Sherbrooke.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable en écrivant à : [email protected]

DATE : Le 15 août 2024



HEURE : 9 h 30



LIEU : Sherbrooke *L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes accrédités.

