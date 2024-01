/R E P R I S E -- IG Gestion de patrimoine - Perspectives des marchés 2024 : Une certaine normalisation de l'économie prévue d'ici douze mois/

Des « récessions tournantes » continueront d'être observées dans les différentes économies de la planète.

L'inflation et les taux d'intérêt devraient se normaliser, y compris au Canada .

Des valorisations attrayantes, un contexte propice à une amélioration des bénéfices et une possible reprise économique devraient se traduire par de meilleures perspectives pour les investisseurs et investisseuses.

WINNIPEG, MB, le 23 nov. 2023 /CNW/ - D'après les Perspectives des marchés 2024 d'IG Gestion de patrimoine (IG), l'année 2024 promet davantage de stabilité et d'intéressantes occasions de placement, puisque les marchés entreront dans une phase de normalisation.

« En ce moment dans le monde entier, y compris au Canada, on observe des "récessions tournantes", c'est-à-dire des situations dans lesquelles certains secteurs prospèrent pendant que d'autres sont malmenés. Malgré cette incertitude sectorielle, les fondamentaux nous permettent de croire que nous nous acheminons vers une reprise économique mondiale plutôt que vers une récession », a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des placements à IG Gestion de patrimoine. Chaque récession tournante entraîne souvent un renouveau en passant d'un secteur à un autre, ou d'un pays à un autre. Cela témoigne de la capacité d'une économie à s'autocorriger et à se remettre en marche. »

Dans ses Perspectives des marchés 2024, l'équipe Stratégie de placement d'IG prévoit que les thèmes suivants seront des moteurs des marchés durant les douze prochains mois :

Les « récessions tournantes » se frayent un chemin dans l'économie

En suivant les fluctuations sectorielles, les investisseurs et investisseuses seront à même de voir comment les marchés peuvent s'autocorriger et continuer d'avancer. Dans les Perspectives, on fait remarquer que certains secteurs, comme l'industrie manufacturière et le commerce mondial, atteignent un creux, mais devraient se redresser en 2024. Ces « récessions tournantes » sont plus fréquentes que les ralentissements généralisés et témoignent de la résilience d'une économie. Durant ces phases économiques, une stratégie de placement à long terme rigoureusement suivie favorise une croissance durable. De plus, les risques de récession aux États-Unis en 2024 ont diminué et une reprise semble plus probable. L'économie canadienne semble davantage à risque de récession, étant donné que les hausses de taux d'intérêt ont habituellement une incidence plus immédiate sur la consommation. En revanche, comme le marché boursier canadien est davantage tourné vers le monde, le TSX devrait profiter d'une reprise économique mondiale.

La normalisation de l'inflation et des taux d'intérêt favorise les rendements

Selon les Perspectives, les grandes économies ont dû composer avec une forte inflation ces dernières années, le Canada ayant atteint un pic d'inflation de 8,1 % en juillet 2022. L'inflation a ralenti en 2023, mais elle devrait rester un sujet de préoccupation en 2024. Cette phase de normalisation de l'inflation suppose également une stabilisation des taux d'intérêt; en effet, les banques centrales ont suspendu leurs hausses de taux pour l'instant. Compte tenu de cette période de normalisation, les obligations devraient rapporter davantage grâce aux taux d'intérêt plus élevés.

Les valorisations boursières attrayantes permettent d'espérer des gains

L'année 2023 n'a pas été favorable aux actions. L'indice S&P 500, par exemple, a été dominé par des gains concentrés chez les « sept magnifiques » à très grande capitalisation. Les Perspectives soulignent toutefois que le contexte est propice à un élargissement des gains de marché en 2024. La perspective d'une reprise économique l'année prochaine est encourageante pour les bénéfices, et si l'on ajoute à cela les valorisations attrayantes et la diminution des pressions inflationnistes, la prochaine année nous réserve d'intéressants gains boursiers.

« En examinant les choses de plus près, nous pourrions constater de petits indices, ici et là, laissant entrevoir une issue meilleure que prévu, fait remarquer M. Petursson. Comme on le fait valoir dans les Perspectives, certaines données laissent croire à une évolution positive de l'économie américaine. En ce qui concerne l'activité manufacturière, les bénéfices, l'inflation et les taux d'intérêt, le pire est peut-être derrière nous. Les valorisations boursières sont attrayantes et devraient continuer de l'être, tout comme les rendements obligataires.

« Nous en arrivons ainsi à une perspective plus optimiste pour l'économie et les marchés mondiaux, à l'aube de 2024. Des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l'économie canadienne. Mais en gros, les données indiquent une tendance générale à l'amélioration. Et l'amélioration est porteuse d'occasions. »

Pour en savoir plus sur les Perspectives des marchés 2024 d'IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gère un actif sous services-conseils de 113,5 milliards de dollars au 31 octobre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023.

Ce commentaire pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont de par leur nature assujettis entre autres à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues ou les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n'est valable qu'au 31 octobre 2023. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés par suite de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]; Relations avec les médias - Français, Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]