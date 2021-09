Ce financement aidera Gallea à redéfinir la distribution de l'art à l'échelle mondiale.

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Gallea, le plus grand réseau de distribution d'œuvres d'art au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il avait levé une ronde de financement de 1,5 million de dollars canadiens, avec Telegraph Hill Capital comme principal investisseur. L'objectif de Gallea est d'étendre ses activités pour passer du plus grand réseau de distribution d'art au Canada au plus grand réseau de distribution d'art dans le monde.

L'investissement de 1,5 million de dollars provient notamment d'investisseurs canadiens (Real Ventures, l'ACET Capital, Anges Québec, le National Social Value Fund et Dispatch Ventures) et d'investisseurs mondiaux (Telegraph Hill Capital de Barcelone et Manford Technologies de la Californie), ainsi que d'investisseurs providentiels du Canada, de la Californie et de Shandong (Chine).

« Nous sommes très fiers de cette équipe. Elle perturbe le marché de l'art en fournissant aux artistes indépendants le réseau de distribution dont ils ont besoin pour réussir », déclare Katy Yam, directrice générale de l'accélérateur FounderFuel par Real Ventures. « La vision de Gallea, qui consiste à démocratiser l'accessibilité à l'art pour les créateurs et les amateurs, est unique. En transformant l'espace mural inutilisé des cafés et des halls de bureaux en espace d'exposition qui fait également office de point de vente, et en proposant des fonctionnalités innovantes de réalité augmentée comme « Mon Mur », qui permet aux amateurs d'art de visualiser les œuvres de façon virtuelle sur leur propre mur avant de les acheter, cette équipe rompt avec les conventions grâce à la technologie et insuffle une nouvelle vie au marché de l'art. Nous adorons cela! »

« Au départ, nous étions un peu sceptiques quant à la présence d'un nouveau marché d'art en ligne », confie Luis Gutierrez Roy, associé directeur de Telegraph Hill Capital. « Mais après avoir rencontré l'équipe de Gallea et découvert sa vision pour démocratiser l'art, nous étions pleinement convaincus. Lors des six derniers mois, Gallea a concrétisé sa vision, soit d'aider les artistes à faire connaître leurs œuvres aux amateurs d'art. Il ne fait aucun doute qu'avec une exécution aussi efficace, Gallea deviendra le plus grand réseau de distribution d'art au monde. »

L'art local, accessible partout

Gallea mène la charge pour la démocratisation et la numérisation de l'expérience de galerie d'art en insérant l'art dans la vie quotidienne des gens grâce à un réseau de distribution numérique et physique en constante expansion. Porté par l'essor des activités en ligne attribuable à la pandémie, le réseau Gallea a multiplié par dix le nombre d'artistes sur sa plateforme pour devenir le plus grand réseau d'artistes indépendants au pays. Gallea offre aussi des services d'exposition numérique et physique aux artistes pour les aider à accroître leur visibilité et à maximiser leurs chances de vivre de leur art.

« Nous pensons que l'art vit lorsqu'il est vu. Nous voulons donc présenter autant d'œuvres d'art que possible au public », explique Guillaume Parent, PDG et cofondateur de l'entreprise. « En développant notre réseau de distribution, nous permettons non seulement aux artistes d'exposer leurs œuvres en ligne - et de les rendre accessibles à des centaines de milliers de personnes par mois -, mais aussi de les exposer dans un réseau de lieux physiques qui s'inscrivent dans le quotidien des acheteurs potentiels, comme des cafés, des hôtels et des bureaux d'affaires. »

Créer le plus grand réseau de distribution d'œuvres d'art

Gallea offre ses services à trois piliers distincts du monde de l'art : les artistes, les lieux d'exposition et les acheteurs/amateurs d'art. Les interactions entre ces piliers sont la clé pour créer le plus grand réseau de distribution d'œuvres d'art au monde. En développant sa plateforme technologique, Gallea a été en mesure de centraliser toute l'information, en plus d'automatiser et de simplifier les processus de vente et d'exposition dans leur ensemble.

La plateforme comprend une galerie d'art en ligne, un outil pour la gestion des candidatures, des profils pour les œuvres, les artistes et les lieux d'exposition, le service « Mon Mur », ainsi que diverses collections et expositions virtuelles. L'objectif est de faire en sorte que les lieux d'exposition du monde entier puissent être utilisés non seulement pour exposer les œuvres d'artistes locaux, mais aussi pour accueillir des expositions d'ailleurs.

À propos de Gallea

Gallea, c'est le plus grand réseau d'art indépendant au Canada. Notre mission est de donner de la visibilité aux artistes locaux. Lancée en janvier 2018, la plateforme Gallea s'appuie sur un réseau de 7 500 artistes répartis dans 37 pays, et sur plus de 40 000 œuvres uniques. Notre plateforme simplifiée pour la gestion des expositions physiques et virtuelles nous permet de créer des expériences artistiques sur les murs des entreprises et des commerces. Notre ambition est de devenir le plus grand réseau de distribution d'art dans le monde. https://www.gallea.ca/fr

SOURCE Gallea

Renseignements: Personne-ressource: Pascale Marquis, Groupe EGS, [email protected], 514 707-1647