/R E P R I S E -- Fin du conflit de travail à son usine de Princeville : Olymel annonce la conclusion et l'acceptation d'une entente/

ST-HYACINTHE, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce qu'une entente est intervenue entre ses représentants et ceux du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville (CSN) à l'issue d'une nouvelle séance de conciliation qui s'est déroulée hier à Québec. La direction d'Olymel, estime que cette entente, résultat des compromis avancés par les deux parties, contient tous les éléments, tant au plan des salaires qu'à celui des bénéfices marginaux, pour améliorer les conditions de travail des employé(e)s de son usine de transformation de viande de porc de Princeville, en grève depuis le 28 octobre dernier.

« L'usine de Princeville évolue dans un marché qui répond à une dynamique nord-américaine et cet établissement comme tous ceux dont l'entreprise dispose, ailleurs au Québec ou au Canada, doit demeurer compétitif. Cette entente intervenue sous l'égide du conciliateur au dossier et acceptée par les deux parties nous permettra d'atteindre cet objectif et de poursuivre notre croissance », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel s.e.c., M. Réjean Nadeau. La direction d'Olymel accueille avec satisfaction le vote des membres du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville (CSN) en faveur d'une entente qui leur permettra de continuer de profiter de conditions de travail parmi les meilleures de l'industrie canadienne et américaine dans le secteur de la transformation agroalimentaire.

Un protocole prévoyant le retour au travail dès ce soir a également été conclu entre les parties et Olymel mettra tout en œuvre pour que la reprise des opérations à l'usine de Princeville se déroule dans un climat serein. Olymel s'emploiera également à tenir ses fournisseurs et ses clients informés du retour à la normale dans les activités de cet établissement.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's et Tour Eiffel.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568