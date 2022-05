/R E P R I S E -- Evol dévoile ses 25 leaders d'impact et lance un nouveau mouvement pour passer à l'action/

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Evol a procédé au dévoilement de l'identité des 25 entrepreneur·e·s sélectionné·e·s par son comité jury pour faire partie de la grande offensive de rayonnement 1001 raisons qui mettra en lumière des leaders d'impact, des entrepreneur·e·s de tous les horizons qui font une différence et qui génèrent des retombées positives sur la société. Cette nouvelle offensive vise aussi à déclencher un mouvement pour inciter les gens à prendre part concrètement au changement et à passer à l'action.

« Nous avons 1001 raisons d'espérer voir évoluer notre société et notre économie pour qu'elles soient plus respectueuses des humains et de la planète. Que ce soit pour favoriser l'égalité des chances, soutenir une alimentation saine, promouvoir l'approvisionnement responsable et durable ou pour révolutionner une industrie afin de la rendre moins polluante, nous avons 1001 raisons d'y croire et de nous mettre en action dès maintenant », explique Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d'Evol.

L'an dernier, Femmessor a mené une offensive mettant en lumière 100 entrepreneures qui changent le monde. Cette année, l'organisation, désormais connue sous le nom d'Evol et dotée d'une mission élargie, souhaite amplifier l'impact de sa campagne annuelle. L'objectif? Inviter le plus d'entrepreneur·e·s possible à passer de la parole aux actes en prenant un engagement concret et réel en faveur des objectifs de développement durable de l'ONU.

« Nous souhaitons que nos leaders d'impact puissent servir d'exemple et inspirer d'autres personnes à passer à l'action. À terme, nous aimerions compter 500 signataires à notre déclaration des agent·e·s de changements. Nous invitons donc les entrepreneur·e·s de toutes les régions du Québec à signer la déclaration en exprimant leur principale raison de vouloir changer les choses, ainsi qu'à prendre un engagement concret à réaliser au cours des 12 prochains mois », poursuit Sévrine Labelle.

Et pour que cette offensive puisse réellement remplir sa mission, l'organisation a choisi de sélectionner une cohorte de leaders qui représente bien la pluralité des visages qui composent notre société. Ainsi, la campagne 1001 raisons mettra en lumière 25 entrepreneur·e·s hommes et femmes, des grands centres urbains et des régions, membres des Premières Nations et Inuits, personnes vivant au Québec depuis des générations et nouveaux arrivants, personnes racisées, personnes en situation de handicap, et membres de la communauté LGBTQ2+.

« Les entrepreneur·e·s sont le moteur de notre économie. Ce sont par eux que passent les changements sociétaux, grâce à leurs convictions, leur sens de l'innovation, mais aussi, et surtout, leur passion. En mettant ainsi de l'avant une diversité de modèles d'entrepreneur·e·s qui ont de l'impact, Evol démontre qu'il est important de s'unir et d'agir, et ce, dès maintenant », ajoute Danièle Henkel, ambassadrice d'Evol.

« Nous croyons qu'il est de notre devoir, en tant qu'organisation et acteur financier, de mettre en place des initiatives qui favorisent l'adoption et la valorisation d'actions ayant un impact durable sur notre société. Nous avons 1001 raisons de faire la différence », conclut Sévrine Labelle.

Rappelons que Evol est une organisation qui a pour mission de soutenir le développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif dans les 17 régions du Québec et de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui souhaitent avoir un impact positif sur la société. Cette vaste campagne est présentée par La Presse et réalisée en collaboration avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui génèrent des impacts positifs en accord avec les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

Les 25 leaders d'impact de la campagne 1001 raisons :

Chantale Alvaer , SOSprof, Laurentides

Nathalie Ashby, Cible, Estrie

Joanie Asselin, Éducazoo, Lanaudière

Édouard-Julien Blanchet, Espaces d'initiatives, Capitale-Nationale

Fatou Bocoum, Also Recrutement, Laval

Lysanne Bourret, The pretty ugly company, Montérégie

Chloé Roy et Raphaëlle Noirjean, Floramama, Estrie

Josée Dufour, Groupe Axiomatech, Laval

Geneviève Gagnon, La fourmi bionique, Montréal

Alison Green, Bien Chez Soi, Montérégie

Céline Juppeau, Kotmo, Montréal

Annik Lachance Gravel, Lachance Gravel, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Josée Shushei Leblanc , Atikuss Canada, Côte-Nord

Érica Lebrun-Gauvin, Mme L'Ovary, Montréal

Thomas Lemoine, Panier québécois, Montréal

Kim Morissette et Kevin Tassou, K2 Rénovation, Laurentides

Mélanie Paul, Akua Nature, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mansib Rahman, Coopérative Radish, Montréal

Christine Renaud, e180, Montréal

Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais, Le Monastère, Montréal

Jasmin Roy, La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, Montréal

Michelle Secours, Frëtt Design, Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

Andrea Gomez et Rachelle Séguin, Omy Laboratoires, Capitale-Nationale

Silvia Todorova, Anatis Bioprotection, Laval

Pape Wade, Airudi, Montérégie

Pour en apprendre davantage sur leur profil, rendez-vous sur evol.ca/1001-raisons

