Seulement un tiers des Canadiens ont une bonne compréhension de ce qu'est un plan financier

Plus de 80 % croient (à tort) que cela se limite à la gestion des placements

Les Canadiens qui ont un plan sont trois fois plus susceptibles de penser qu'ils pourront atteindre leurs objectifs financiers

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Pour souligner le Mois de la littératie financière, IG Gestion de patrimoine (« IG ») a publié aujourd'hui une étude sur les Canadiens et la planification financière. Les résultats montrent que, malgré le fait qu'un plan financier puisse faciliter l'atteinte des objectifs d'une personne, des mythes subsistent sur la véritable nature d'un plan et sur son rôle pour bâtir la confiance et favoriser l'atteinte du bien-être financier.

Menée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG, l'étude a constaté que les Canadiens qui ont un plan financier complet (qui tient compte des multiples aspects de leur situation financière : budget, dettes, assurances, succession, planification de la retraite, placements et stratégie fiscale globale) sont trois fois plus susceptibles de penser qu'ils atteindront leurs objectifs financiers que les Canadiens qui n'en ont pas.

L'étude a également révélé ceci :

Seulement un tiers des Canadiens estiment qu'ils ont un niveau de connaissance « élevé » quant à la nature d'un plan financier et à la façon dont il peut les aider.

Plus de 80 % ont affirmé qu'un plan financier se limite aux placements et très peu considéraient qu'un plan financier vraiment efficace allait bien au-delà de la gestion de portefeuille.

Bien que 61 % des Canadiens aient affirmé avoir un plan financier, la majorité d'entre eux ont indiqué que leur plan était essentiellement « unidimensionnel » et portait presque exclusivement sur leurs placements.

« Nous savons qu'un plan personnalisé complet peut contribuer largement à l'atteinte des objectifs financiers - c'est ce que nous observons chaque jour dans le travail que nous faisons avec nos clients, a indiqué Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Malgré cela, de nombreuses idées fausses subsistent, non seulement sur les avantages qu'un plan peut offrir, mais aussi sur ses différentes composantes. »

Ce qui est préoccupant, c'est que l'étude a révélé que près des trois quarts des Canadiens qui ont à la fois un plan financier et un conseiller financier détiennent un plan qui se limite exclusivement aux placements.

M. Murchison a noté que bien que la gestion des placements soit importante, pour qu'un plan financier soit vraiment efficace, il doit tenir compte de tous les aspects de la situation d'une personne. « L'ère de la sélection des titres est révolue. Le conseiller financier qui souhaite optimiser le service offert aux clients doit tenir compte avec eux de tous les aspects de leur situation financière et bien comprendre les liens qui existent entre ceux-ci.

« Le secteur doit redoubler d'efforts pour non seulement sensibiliser les Canadiens aux avantages d'un plan financier, mais aussi pour améliorer la conception et l'exécution des plans financiers », a conclu M. Murchison.

IG Gestion de Patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 116,5 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 octobre 2021.

Au sujet de l'étude de Pollara

Cette étude en ligne a été menée auprès d'un échantillon de 1 503 répondants, entre le 16 et le 20 septembre 2021. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

