/R E P R I S E -- ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES : LES PRODUCTEURS DE GRAINS DEMANDENT DES ENGAGEMENTS À LA HAUTEUR DES DÉFIS AGRICOLES/

LONGUEUIL, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'approche des élections québécoises, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) invitent les partis politiques à prendre des engagements clairs et ambitieux afin de soutenir un secteur stratégique pour l'économie, l'occupation du territoire et la sécurité alimentaire du Québec. Ainsi, les PGQ formulent les grandes demandes suivantes aux partis politiques aspirant à gouverner le Québec :

Compenser complètement les fermes pour les sommes versées en lien avec la tarification carbone afin qu'elles puissent être réinvesties dans les fermes, en plus d'exempter le secteur agricole de cette tarification dans le futur. Porter le budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) à 2 % des dépenses totales du gouvernement. Soutenir les producteurs de grains face aux nouveaux risques de préjudices plus dommageables et récurrents, notamment en procédant à un renforcement du programme d'assurance-récolte et en instaurant un véritable programme permanent de rétribution des pratiques agroenvironnementales. Reconnaître l'expertise des producteurs en privilégiant les services-conseils, la recherche et le transfert de connaissances plutôt que de nouvelles réglementations qui alourdissent les opérations à la ferme.

« Les producteurs de grains ont démontré leur capacité à innover, à améliorer leurs pratiques et à contribuer aux objectifs environnementaux du Québec. Le prochain gouvernement devra faire preuve de la même ambition en leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour demeurer compétitifs et continuer de contribuer à la prospérité du Québec, dans un climat de fortes tensions commerciales. Ils ont besoin d'un environnement qui favorise leur réussite : des programmes adaptés à leurs réalités, des outils de gestion des risques efficaces, un soutien prévisible, ainsi qu'une réglementation qui tient compte de la réalité économique et concurrentielle des producteurs », affirme Sylvain Pion, président des Producteurs de grains du Québec.

Des défis qui demeurent entiers

Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont permis de soutenir le secteur agricole, notamment le Plan d'agriculture durable, la rétribution des pratiques agroenvironnementales et différents programmes visant l'innovation et l'adaptation aux changements climatiques. Les PGQ ont d'ailleurs salué ces avancées.

Cependant, les producteurs de grains continuent d'évoluer dans un contexte où les risques climatiques augmentent, où les coûts de production demeurent élevés et où plusieurs de leurs concurrents bénéficient de programmes de soutien plus avantageux. Les efforts consentis jusqu'à présent constituent une base intéressante, mais ils ne suffisent plus à répondre aux défis actuels.

Les PGQ souhaitent également que le prochain gouvernement réaffirme l'importance stratégique de l'agriculture dans les finances publiques du Québec. Alors que plusieurs États consacrent en moyenne près de 2 % de leurs dépenses publiques à leur agriculture, le Québec y consacre moins de 1 %. Les PGQ demandent donc que l'ensemble des partis s'engagent à rehausser ce budget et à investir davantage en agriculture. Ces sommes supplémentaires pourraient notamment servir à renforcer les programmes de soutien à la production de grains partout au Québec, en particulier dans les régions où les défis sont plus importants.

Cette demande est d'autant plus pertinente que le rapport préélectoral analysé par le Vérificateur général du Québec prévoit, à compter de 2028-2029, une réduction ou la fin de certains financements destinés aux secteurs agricole et agroalimentaire. Les producteurs de grains s'inquiètent de cette perspective alors que les défis et les besoins d'investissement des entreprises agricoles ne cessent d'augmenter.

« Les prochaines élections représentent une occasion de passer des intentions aux engagements. Nous demandons aux partis politiques de présenter des mesures réalistes, mesurables et adaptées aux réalités du terrain. Il faut donner aux producteurs les moyens de relever les défis des prochaines années afin de répondre aux attentes économiques, alimentaires et environnementales des Québécoises et Québécois », ajoute M. Pion.

Les Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'être à la base de nombreuses autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

NOTE : Notre organisme est non partisan. La présente communication se veut un exposé général d'attentes et de priorités, dans le contexte de la campagne électorale québécoise de 2026, et elle s'adresse indistinctement à tous les partis politiques et candidats. Elle ne favorise ni ne défavorise l'élection, le programme, la politique, les mesures favorisées ou combattues ni les actes accomplis ou proposés par aucun parti politique ni candidat.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

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