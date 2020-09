/R E P R I S E -- Documentez la pandémie : plusieurs personnalités québécoises répondent à l'appel du musée de la civilisation/

Chaque objet raconte une histoire

L'Assemblée nationale du Québec, Sylvie Bilodeau, Mathieu Dufour, Marc-André Gagnon, Ricardo Larrivée, Marie-Eve Lévesque, Ariane Moffatt, Danny Saint-Pierre, Cathy Senay, Francine Voyer ainsi que le Festival d'été de Québec, Le Festif! et la Distillerie Stadaconé offrent aujourd'hui au Musée des objets qui racontent cette crise sanitaire mondiale et notre vie confinée, marquant ainsi le lancement de cet appel au public. Ces objets seront présentés en installation au Musée de la civilisation du 25 septembre au 27 novembre 2020. Le Musée reçoit également une autobiographie d'une participante au projet Écrire sa vie! de Janette Bertrand et de l'Institut de gériatrie de Montréal, qui donne une voix aux personnes aînées, particulièrement touchées par cette pandémie.

« Depuis les derniers mois, nous tentons toutes et tous de trouver des nouvelles façons d'être ensemble et de continuer à échanger. Cette nouvelle étape de notre projet Documentez la pandémie se veut rassembleuse. Le Musée de la civilisation y assume son rôle de gardien de la mémoire collective mais aussi sa mission d'être un espace de réflexion et de partage, à dimension humaine. Chaque objet raconte notre résilience, notre créativité ou notre solidarité et nous remercions les personnalités qui ont accepté notre invitation, que nous lançons aujourd'hui à l'ensemble des citoyens et citoyennes, d'écrire un bout de notre histoire, par nos histoires. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation



Au Québec comme partout dans le monde, une situation absolument inédite et inouïe se déroule. Aux yeux du Musée et en accord avec sa mission de musée national, il est important de la documenter dans une perspective muséologique.

Le Musée de la civilisation souhaite plus que jamais demeurer l'espace d'échanges à dimension humaine qu'il a toujours été, mettant à profit son expertise en matière de collectionnement dans ce projet de société. Tous les objets offerts seront soumis au processus d'acquisition en vigueur au Musée de la civilisation. Un comité d'experts évaluera les propositions et choisira quels objets parmi tous ceux reçus pourraient éventuellement être présentés dans nos expositions et intégrer les collections nationales.

Les citoyen(ne)s sont invité(e)s à soumettre leur proposition d'objet ici, jusqu'au 27 novembre 2020 : https://uneheureaumusee.ca/documentez-la-pandemie/appel-a-objets/

Informations additionnelles :

Pour écouter les témoignages : http://bit.ly/DLPtemoignages_appelobjet

Liste des objets proposés par les participants, qui seront présentés en installation au

Musée de la civilisation du 25 septembre au 27 novembre 2020 :

Assemblée nationale du Québec Micro de la salle de presse de l'Assemblé nationale



Des micros comme celui-ci étaient installés sur les tables occupées par les journalistes assistant au point de presse quotidien du premier ministre François Legault. Janette Bertrand, journaliste, comédienne et écrivaine Autobiographie Ma vie aux couleurs de l'arc-en-ciel de Bérangère Landry



Au printemps 2020, plus de 500 personnes ont répondu à l'invitation de Janette Bertrand et ont entrepris d'écrire leur autobiographie dans le cadre du projet Écrire sa vie! mené par le programme AvantÂge de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Sylvie Bilodeau, citoyenne Oeuvre La mémoire s'enfile



Une œuvre touchante où Sylvie Bilodeau a cousu et mis en place, un à un, 3759 boutons en souvenir des 3759 personnes décédées, souvent dans la solitude. Mathieu Dufour, humoriste Affiche grandeur nature



Au plus fort de la crise, Mathieu Dufour donne rendez-vous à ses dizaines de milliers de fans sur Instagram chaque soir pour le SHOW-rona virus, un talk-show web aussi drôle qu'imprévisible. Véronique Cloutier, qui s'invite à chaque début d'émission à partir de son salon, est accompagnée de cette affiche de Mathieu Dufour. Marc-André Gagnon, journaliste, Journal de Québec Carte de presse de l'Assemblée nationale et lettre du premier ministre



Une douzaine de journalistes avaient accès à la salle de presse de l'Assemblée nationale où se tenaient les points de presse quotidiens. À la fin de son mandat comme président de la Tribune de la presse, le premier ministre remet au journaliste Marc-André Gagnon cette lettre officielle, dans laquelle il indique en résumé qu'au plus fort de la crise, les gens parlaient souvent d'un trio, mais qu'en réalité, « il y avait un quatuor à l'avant », soulignant ainsi le rôle essentiel des médias. Ricardo Larrivée, chef cuisinier et entrepreneur Cocotte et pain



Lors des premiers jours du confinement, Ricardo a commencé à faire du pain maison et à se filmer en cuisinant. 1,3 million de vues plus tard, c'était la pénurie de farine et de levure dans les épiceries! Marie-Ève Lévesque, enseignante Tableau de plexi et crayons marqueurs avec lesquels elle faisait sa classe en ligne



Alors que les établissements scolaires sont fermés, « Madame Marie-Ève » fait sensation sur Internet avec des cours en ligne quotidiens destinés aux enfants du primaire. Ariane Moffatt, auteure-compositrice-interprète Tuque et chandail « arc-en-ciel » portés dans un vidéo où elle interprète la chanson Debout



À la fin du mois de mars, Ariane Moffatt fait équipe avec TELUSfr pour offrir ce vidéo touchant et inspirant où elle reprend de chez-elle la chanson Debout, sur des images de gens en confinement, message d'espoir et de solidarité. Danny Saint-Pierre, chef cuisinier et restaurateur Moule à gâteau (pan) et boîte de pizza



Au moment où les restaurants doivent fermer, Danny Saint-Pierre y voit une opportunité de se lancer dans la préparation de pizzas à emporter, un rêve qu'il chérissait mais que le carcan de la cuisine classique ne lui permettait pas. Il invente donc la « Danny style pizza », cuite dans un moule à gâteau, qui incarne sa débrouillardise. Cathy Senay, journaliste, CBC Bouteille d'eau de Javel et gants



Pandémie oblige, la journaliste Cathy Senay doit désinfecter le studio d'enregistrement de Radio-Canada/CBC à l'Assemblée nationale avec cette bouteille d'eau de Javel et ces gants. Francine Voyer, citoyenne Couverture tricotée à la main qui évoque la pandémie et le confinement



C'est dans la chronique Une maille à l'endroit, le monde à l'envers de Mylène Moisan, du journal Le Soleil, qu'on découvre l'œuvre de Francine Voyer, une grande couverture tricotée à la main composée de tableaux qui représentent des moments ou des personnes marquantes du confinement et de la crise sanitaire. Festival d'été de Québec Macarons et bracelets de l'édition 2020



Pour la première fois en 53 ans d'existence, le Festival d'été est forcé d'annuler son événement. Symbole du FEQ, le macaron fait partie du paysage depuis 1973. Pour l'édition 2020, l'équipe du Festival avait fait appel à des artistes québécois afin de créer quatre modèles différents : Janie Bastien, Vincent Bergeron, Arno et Farah Allegue. Le Festif!, festival de musique « Siège-bûche » utilisé pour la distanciation



Ayant dû annuler son édition 2020, Le Festif! rebondit au mois de septembre avec une formule inédite de spectacles intimes où la distanciation est rendue possible, notamment grâce à des « siège-bûches ». Distillerie Stadaconé, entreprise québécoise Bouteille de désinfectant à mains



Le confinement et l'arrêt des services non essentiels par le gouvernement a poussé beaucoup d'entreprises à fermer leurs portes ou à repenser leur modèle d'affaires. Pour la Distillerie Stadaconé, ce fut une opportunité de se lancer dans la production de gel désinfectant, tombé en pénurie à travers le pays. Au total, plus de 25 000 litres de gel ont été produits et distribués dans les hôpitaux, pharmacies, commissions scolaires, corps de police, organismes communautaires, commerces et aux citoyens de la ville.

