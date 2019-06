/R E P R I S E -- Dévoilement du Plan de développement culturel de la région de Laval/

LAVAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de la Ville de Laval, Marc Demers, et la présidente de Culture Laval, Sylvie Lessard, vous invitent au dévoilement du Plan de développement culturel de la région de Laval.

Ce document concrétise un processus de consultation citoyenne d'une durée de deux ans ayant mobilisé 600 participations. Il marque un virage et incarne une volonté claire et affirmée de la Ville de Laval et de tous ses partenaires de positionner Laval comme une grande ville culturelle.

Pour l'occasion, une prestation artistique et un verre de l'amitié sont prévus.

Lundi 10 juin 2019

17 h à 19 h

Maison des arts de Laval

1395, boulevard de la Concorde Ouest Laval (Québec) H7N 5W1

Stationnement gratuit au collège Montmorency

