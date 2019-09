/R E P R I S E -- Dévoilement du calendrier de la Semaine québécoise de l'informatique libre (SQiL), 21-29 septembre 2019/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les bénévoles de FACiL sont fiers de dévoiler aujourd'hui le calendrier des activités de la Semaine québécoise de l'informatique libre (SQiL).

L'édition 2019 de la SQiL, qui se tiendra du 21 au 29 septembre, est riche d'une panoplie d'activités organisées pour le grand public comme pour les adeptes du libre : des conférences, des ateliers de formation, de discussion, d'entraide ou de contribution, une exposition, etc. Des activités continueront d'être ajoutées et modifiées au calendrier au cours des deux prochaines semaines, alors nous vous conseillons de revenir le consulter à l'approche du 21 septembre.

Comme le veut la tradition, la SQiL favorise la convergence des mouvements pour le logiciel libre, le matériel libre, le savoir libre et la culture libre. Tout ce qui peut se mettre sous une licence libre et participe à la construction, au développement et à la conservation des communs numériques est à l'honneur ! Célébrons nos ressources partagées ! Célébrons le numérique qui respecte nos libertés et nos droits !

FACiL invite les Québécoises et les Québécois à participer en grand nombre aux activités de la SQiL 2019.

Pour consulter le calendrier et obtenir toutes les infos à propos de la SQiL 2019 :

https://2019.sqil.info/

Renseignements: Président de FACiL, Mathieu Gauthier-Pilote, medias@facil.qc.ca, +1-844-443-2245

