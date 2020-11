/R E P R I S E -- Dévoilement des premières voitures du REM/

Un jalon majeur a été franchi par le bureau de projet et ses partenaires, NouvLR et GPMM, dans la réalisation du projet, alors que l'ensemble des infrastructures du côté de la Rive-Sud ont pu accueillir les premières voitures. Cette étape permettra de lancer la période d'essais et de tests des voitures de métro du REM qui circuleront bientôt sur la Rive-Sud.