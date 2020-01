/R E P R I S E -- Dès le 20 janvier 2020 - Six attraits de Québec vous offrent 20% de rabais/

Le Méga Parc, un environnement ludique surréaliste!

Vivez l'expérience surréelle du seul parc d'attractions intérieur à l'est du Canada. Reconnu comme la destination ultime de divertissement intérieur, le Méga Parc est l'un des plus importants attraits touristiques de la région de Québec. Située en plein cœur des Galeries de la Capitale, la version améliorée du Méga Parc propose 18 attractions, dont 14 nouveautés, dans un environnement surréaliste tout droit sorti de la période industrielle. Petits et grands seront comblés par cette nouvelle offre fantasmagorique! www.mega-parc.com

Le Musée de la civilisation : véritable attraction naturelle

Envie de faire une sortie en famille remplie de découvertes tout en restant bien au chaud? Visitez le Musée de la civilisation qui vous offre en tout temps des expositions plus passionnantes les unes que les autres. Saisissez la dernière chance de visiter l'exposition Venenum, un monde empoisonné, qui jette un regard sur les rôles joués par les poisons dans l'histoire, la science et les croyances grâce à 400 objets et une cinquantaine d'espèces vivantes (serpents, lézards, grenouilles, araignées et poissons). Vous voulez en savoir plus sur la révolution numérique et ses impacts sur votre quotidien? Parcourez l'exposition La tête dans le nuage et vous ne verrez plus votre téléphone intelligent de la même façon! Pour rire un bon coup, c'est l'exposition Broue. L'homme des tavernes qu'il faut voir absolument voir. L'univers des tavernes des années 1970 ainsi que l'envers du décor de la légendaire pièce de théâtre Broue sont révélés. Dès le 1er avril, ce sont des Histoires de pêche qui seront racontées, à travers desquelles vous pourrez suivre le guide pour vous évader et partir à la découverte des plus beaux paysages naturels du Québec. Les plus petits ne sont pas en reste, car l'atelier de costumes Il était une fois… leur est entièrement réservé. Leur imaginaire prend son envol dès qu'ils ont revêtu le costume de leur personnage de conte de fées préféré! Magique! www.mcq.org

Le Musée du Fort, pour plonger dans l'histoire militaire de Québec

Le Musée du Fort présente de façon unique les faits saillants des six sièges de la ville de Québec, dont la célèbre bataille des plaines d'Abraham. En 30 minutes, vous comprendrez l'impact qu'ont eu la géographie de la région et les stratégies militaires qui ont fait de Québec une ville si fortement convoitée. L'immense maquette de 40 m2 représentant la région de Québec vers 1750 et les projections positionnent le Musée du Fort comme un passage au travers duquel l'histoire dessine le visage de la ville, où le patrimoine raconte son épopée et manifeste des marques ressenties encore aujourd'hui. www.museedufort.com

Le Musée national des beaux-arts du Québec, place à la passion!

Visiter le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est communier avec l'art, l'architecture et la nature, en plein cœur du parc des Champs-de-Bataille, un des parcs urbains les plus prestigieux au monde. Du 13 février au 18 mai, c'est l'occasion de découvrir l'un des couples mythiques de l'histoire de l'art : Kahlo et Rivera. Ces deux artistes mexicains sont reconnus mondialement tant pour leur histoire passionnée que pour leur contribution exceptionnelle à l'art moderne. Découvrez leurs œuvres ainsi que celles de plusieurs artistes mexicains, en provenance de la collection Gelman, une des plus importantes collections d'art mexicain du 20e siècle. De plus, la vaste collection du Musée compte plus de 40 000 œuvres réalisées depuis le 17e siècle, dont celles d'artistes phares du Québec, tels Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle. www.mnbaq.org

L'Observatoire de la Capitale, le sommet de Québec

Situé au 31e et dernier étage de l'édifice Marie-Guyart, au cœur de la colline Parlementaire, l'Observatoire de la Capitale est l'une des attractions les plus fréquentées de Québec. À 221 mètres d'altitude, on apprécie la vue grande ouverte sur le Vieux-Québec, la Basse-Ville, l'île d'Orléans, le majestueux fleuve Saint-Laurent et les montagnes qui donnent du relief au paysage des deux côtés des rives. Explorez également Horizons, un parcours d'interprétation original de la capitale et de son histoire, ponctué de deux projections vidéo immersives. Offrant un panorama à couper le souffle, l'Observatoire est un incontournable et le premier endroit à visiter dans la capitale! www.observatoire-capitale.com

